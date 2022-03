Pile ou Frasq Le Générateur, 14 mars 2022, Gentilly.

Date et horaire exacts : Le mardi 15 mars 2022

de 20h00 à 23h00

Le lundi 14 mars 2022

de 19h00 à 21h30

payant

Une proposition initiée par LE GÉNÉRATEUR depuis 2017 et partagée avec un lieu partenaire et complice.

« À l’avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale » affirmait l’artiste américain Andy Warhol à la fin des années 60. Dans Pile ou Frasq ce ne sont pas 15 minutes de gloire, mais 10 minutes maximum pour chaque artiste où, entre les murs du théâtre, tout est possible. Scènes ouvertes à l’insolite, à l’étrange qui dérange, au geste dans sa définition la plus large possible, à la performance en somme, ces deux jours côté PILE et côté FRASQ promettent des paris les plus fous et découvertes inattendues. De quoi nous faire sortir de notre zone de confort.

Lundi 14 au Regard du Cygne à 19:00

Mardi 15 au Générateur à 20:00

Le Générateur 16 Rue Charles Frérot, Gentilly 94250

Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/pile-ou-frasq-lundi-14-mars-a-1900-au-regard-du-cygne-mardi-15-mars-a-1900-au-generateur/ https://www.facebook.com/leregarducygne

Date complète :

@Bernard Bousquet