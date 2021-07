Pilates Vergisson, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Vergisson.

Pilates 2021-07-15 – 2021-07-15 Sous la Roche Premier parking au pied de la Roche de Vergisson

Vergisson Saône-et-Loire

EUR 7 7 Une méthode douce qui vous apporte une relaxation physique et mentale, sollicite les muscles profonds et superficiels et permet une amélioration de la force, de la souplesse, de l’équilibre mais aussi de la posture et de la coordination, fonctions toutes nécessaires au bien-être quotidien. Venir avec son tapis. 7 €. Durée 1h. Réservation obligatoire sur www.rochedesolutre.com. RDV au 1er parking au pied de la Roche de Vergisson.

Une méthode douce qui vous apporte une relaxation physique et mentale, sollicite les muscles profonds et superficiels et permet une amélioration de la force, de la souplesse, de l’équilibre mais aussi de la posture et de la coordination, fonctions toutes nécessaires au bien-être quotidien. Venir avec son tapis. 7 €. Durée 1h. Réservation obligatoire sur www.rochedesolutre.com. RDV au 1er parking au pied de la Roche de Vergisson.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par