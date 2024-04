PILATES SENIORS La Bastide-Puylaurent, lundi 3 juin 2024.

Le club de Gymnastique Volontaire Rocles en Forme vous proposera, dès le lundi 22 avril, des séances de Pilates de 15h à 16h à la salle des fêtes de la Bastide. Ces cours, à destination des personnes de plus de 60 ans seront gratuits et financés par CFPPA (Conférence des financeurs pour les personnes âgées).

Le Pilates Fondamental, étant une gymnastique douce, s’adresse à tous les publics. Les exercices s’adaptent naturellement à tous les niveaux.

Réservez en appelant l’animatrice Alicia au 06 31 16 25 26. Places limitées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-03 15:00:00

fin : 2024-06-03 16:00:00

Salle polyvalente

La Bastide-Puylaurent 48250 Lozère Occitanie

