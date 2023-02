Pilates – relaxation, 12 juillet 2023, Mimizan .

Pilates – relaxation

Parking Mimizan Plage Sud – Avenue de l’ Mimizan Landes

2023-07-12 19:30:00 – 2023-07-12 20:30:00

Mimizan

Landes

EUR 7.5 Une séance, au bord de l’Océan, qui allie le Pilates, activité sport santé qui améliore la souplesse, l’équilibre et renforce toute la musculature profonde (dos, abdominaux…) et la relaxation pour réduire les tensions physiques et mentales.

Animée par Sylvie Agesta, Educatrice Sportive formée au Pilates et à la relaxation

Equipement des participants : Serviette ou paréo ou autre … pour s’allonger sur le sable / pieds nus / tenue adaptée (t-shirt obligatoire)

Taille des groupes :

Minimum : 8

Maximum : 20

Age minimum : 16 ans

Les chiens sont interdits

Tarifs : 7€50 par personne pour une séance

Plus d’infos sur le Pilates https://www.gympontenx.org/pilates

Réservation : https://www.helloasso.com/associations/born-sport-sante-de-pontenx/evenements/pilates-relaxation-a-la-plage

Mimizan

dernière mise à jour : 2023-02-20 par