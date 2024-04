Pilates & paddle Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre, vendredi 17 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-17 18:15 – 20:15

Gratuit : non 30 € la séanceSéance découverte du 17 mai 2024 : 25 € Inscription : cvan-nantes

En lien avec l’action Sport Santé des Pays de Loire, le CVAN et SANA Pilates proposent une activité de Pilates et Paddle, les vendredis de 18h15 à 20h15 du 17 mai au 12 juillet 2024, au Centre nautique de la Jonelière. Ouvert aux débutants, dans un environnement de pleine nature, ces pratiques sont propices à la déconnexion, la respiration et au renforcement musculaire.

Centre Nautique Nantais La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 93 34 32 https://youtu.be/7vv7Gx6rqG4?si=ttrMnZnaY1JVX4sk