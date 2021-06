Pilates et feng-shui tibétain Angoisse, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Angoisse.

Pilates et feng-shui tibétain 2021-07-10 – 2021-07-16

Angoisse Dordogne Angoisse

Séjour Bien être:

Le Pilates est une discipline douce qui s’adresse à tout public. Les exercices s’ils sont exigeant, ne sont ni violents, ni traumatisants pour le corps, pas d’impacts. Ainsi, les femmes et les hommes, sportifs ou non, les individus stressés, fatiguées, souffrant de raideurs, les femmes enceintes peuvent pratiquer le Pilates car cette méthode est progressive.

Bénéfique pour le corps et l’esprit, elle repose sur 6 fondamentaux qui sont la clé de la réussite : La respiration / La concentration /Le centrage / Le contrôle / La fluidité / La précision.

Cette discipline permet d’améliorer la conscience de son corps, de sa force et de ses limites pour mieux s’en servir.

Dubreuil