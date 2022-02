Pilates CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE, 27 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 27 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 20h00

payant

Pendant les 6 heures de stage sur 3 jours nous pratiquerons des exercices de la méthode Pilates et une sélection d’exercices de danse classique au sol et à la barre. Les exercices de Barre se font en musique.

Les 2 disciplines privilégient un excellent maintien postural grâce à l’action gainante et stabilisatrice des muscles profonds : savoir comment stabiliser le bassin et la colonne vertébrale sera central. Cela passe par une recherche constante d’équilibre entre la puissance musculaire et la finesse des mouvements souples et choisis de la colonne vertébrale, des hanches et des épaules.

Notes artistiques et effets bien-être auront pleinement leurs places durant ce stage Pilates & Barre.

CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE 76bis rue de Rennes Paris 75006

Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org https://www.actisce.org

