Pour cet album, Folklore Chapter 1, Pilanu Bubu a puisé dans ses racines et ses origines, pour raconter l’histoire de son identité, ses traditions et sa culture. Folklore Chapter 1 DISTRIBUTION Pilani Bubu · chant Pour cet album, Folklore Chapter 1, Pilanu Bubu a puisé dans ses racines et ses origines, pour raconter l’histoire de son identité, ses traditions et sa culture. Elle partage les histoires des sud-africains dans le contexte social d’antan et d’aujourd’hui, en lançant des conversations stimulantes sur les hommes, les femmes et les enfants issus de sa culture. La musique se mêle à la poésie et au spoken word, réinterprétant le folklore sud-africain pour les générations à venir. Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/ https://le360paris.com/evenement/pilani-bubu/

