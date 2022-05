Pilani Bubu Le 360 Paris Music Factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

DISTRIBUTION Pilani Bubu · chant Pour cet album, Folklore Chapter 1, Pilanu Bubu a puisé dans ses racines et ses origines, pour raconter l’histoire de son identité, ses traditions et sa culture. Elle partage les histoires des sud-africains dans le contexte social d’antan et d’aujourd’hui, en lançant des conversations stimulantes sur les hommes, les femmes et les enfants issus de sa culture. La musique se mêle à la poésie et au spoken word, réinterprétant le folklore sud-africain pour les générations à venir. Folklore Chapter 1 Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt

