Piknik : Zone d’Urgence Temporaire Artistique Annecy, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Annecy. Piknik : Zone d’Urgence Temporaire Artistique 2021-07-02 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-17 21:30:00 21:30:00 Friche des rails 2 rue de la Cité

Annecy Haute-Savoie Annecy Expérience en 10 soirées magiques sur un nouveau site insolite près de chez vous, Les Trois fontaines !

http://www.annecy-paysages.com/piknik/

