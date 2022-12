Bal irlandais Pika BrewPub, Lyon (69), 6 janvier 2023, .

Bal irlandais Vendredi 6 janvier 2023, 20h30 Pika BrewPub, Lyon (69)

gratuit

avec shelta

Pika BrewPub, Lyon (69) 285, Rue Garibaldi Pika BrewPub, 69007 Lyon, France [{« link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjointhedance.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1inX1Y77eSvC4uwuu7jZNgv5HkyQbq148eI94pVXoI4PSGSJjFO9SRNeA&h=AT3PfQMyFaE9kV0Z9RW6p8lrfrGdtYRul_UENcSVkzpF6Lzdg1oe8YGMvLH2X43VnlsmyAmAXcZ0KbSBbLSVs-QXWLEsC9Ww9XY-YI-f-_E4Y3eaitdeaMgnkWWcNqO2Qw6Vgm4HWzYYHsKn4YpE&__tn__=q&c%5B0%5D=AT3ez-9GIGnLPRd3jT_Xt8NRKM2Rj2xtJh6PcvWZDnclY0e7dm8nzQYq1ZWhn2VOiQgToi1FRkQy3wIEyC53lTBIeptS23HlaxKrkFlrLTRwddsFOB3NEjgG4BUqsiBB8tM »}, {« data »: {« author »: « Shelta -Irish music-« , « cache_age »: 86400, « description »: « Bal irlandais filmu00e9 en juin 2022 au Pika BrewPub u00e0 Lyon.nAvec Shelta: John Delorme (violon), Fabien Guiloineau (guitare) et Guy Vesvre (accordu00e9on diatonique).nPour les explications de danses: Marie Lorec et Alice Mottet de l’association Join the Dance ! nhttp://www.shelta.orgnhttps://jointhedance.fr/nhttps://lepika.fr/ », « type »: « video », « title »: « Bal irlandais / Shelta & Join the dance ! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/QAs30mwwPQc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=QAs30mwwPQc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCHg-xVvhLyuF_rRUe_i3eTQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=QAs30mwwPQcEntrée gratuite avec participation au chapeau. source : événement Bal irlandais publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T20:30:00+01:00

2023-01-07T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Pika BrewPub, Lyon (69) Adresse 285, Rue Garibaldi Pika BrewPub, 69007 Lyon, France Age maximum 110 lieuville Pika BrewPub, Lyon (69)

Pika BrewPub, Lyon (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//