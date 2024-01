PIimp My Jazz Apéro concert blabla & dj set , en partenariat avec LE BLOC Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 22 mars 2024.

PIMP MY JAZZ, c’est une sorte de concert croisé avec du débat. On fouille dans le répertoire jazz, on va aussi carotter à la pop ou au rock un ou deux tubes que le jazz pourrait pimper, redessiner en improvisant.

Le jazz, une musique pour les vieux, une musique pour les intellos ? Pas sûr. C’est surtout une musique qui se vit à plusieurs, qui a parsemé son chemin de petits cailloux blancs, qu’on appelle standards. On invite des musiciens à « pimper », c’est à dire réinventer des tubes en improvisant. On fouille dans le répertoire du jazz, on fait les poches à la pop ou au rock. Bref, on s’amuse. En mars 2024, on joue même à monter un classico Dijon/Mâcon avec le Théâtre Mansart et le Crescent.?Le 14, à Dijon, Guillaume Orti devise avec Baptiste Poulin. Le 22, au Crescent, c’est au tour d’Antonin Néel, pianiste, de débattre avec Vincent Girard, contrebassiste. Solos, puis impro en duo. Un mini-plateau blabla en direct, une selecta jazz et un verre échangé devraient pouvoir finir de rendre ce rendez-vous simple et tout à fait plaisant.

Avec Vincent Girard contrebasse, Antonin Néel piano.

Carte apéro concert à 6 euros

Soirée proposée par Le Bloc, média indépendant basé à Dijon.

Il faudrait pouvoir convaincre un auditeur ou un futur auditeur de jazz qu’il ne suffit pas d’avoir ses premiers cheveux blancs et encore moins un diplôme d’ingénieur pour apprécier cette musique. Easy ? Avec le Théâtre Mansart à Dijon, LeBloc a imaginé PIMP MY JAZZ et joue avec le patrimoine. PIMP MY JAZZ, c’est une sorte de concert croisé avec du débat. On fouille dans le répertoire jazz, on va aussi carotter à la pop ou au rock un ou deux tubes que le jazz pourrait pimper, redessiner en improvisant. Chaque rendez-vous devient unique et s’invente sur l’instant au fil d’une discussion libre et d’improvisations musicales en solo et en duo.

PIMP MY JAZZ se décline en plusieurs temps. Écoute de quelques interprétations phares des standards choisis par le musicien invité, échanges avec la salle et les musiciens. L’auditeur assiste à une version solo du musicien invité de chaque standard choisi puis à des versions en duo, où un jeune musicien de la scène régionale rejoint le musicien invité. À la suite de cela, il peut y avoir de fortes chances qu’on puisse discuter de tout cela, ensemble et un verre à la main. Enfin, quand les jours heureux seront revenus. EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 22:00:00



