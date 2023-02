Printemps des métiers d’art PIGNA, 31 mars 2023, Pigna.

Printemps des métiers d’art 31 mars – 2 avril PIGNA

Rencontres artisanales organisées par l’association Strada di l’artigiani autour du partage et de la fédération.

Pigna 20220 Haute-Corse Corse

Les artisans et le village de Pigna reçoivent dans leurs ateliers et dans les rues du village, d’autres artisans venant de toute la Corse pour échanger sur leur savoir faire, leur actualités, l’évolution de leurs métiers, faire des démonstrations afin de sensibiliser les scolaires et le grand public, en partenariat avec la chambre des métiers et le village de Pigna.

Pour marquer ses 30 ans, Strada di l’artigiani organise une tombola au profit d’Inseme.

Programme :

Vendredi :

– 8h00 : Accueil des artisans, petit-déjeuner, fin d’installation à 10h.

– 10h00 : Ouverture des ateliers et accueil de La classes de 5ème du collège d’Ile Rousse.

Les démonstrations et les ateliers seront présentés par les artisans.

– 11h 45 : Inauguration (mot du Maire et du Président de la Chambre des Métiers) et buffet offert par la chambre des métiers aux artisans.

Au cours de la journée, présentation et démonstration du Fab Lab de Corte dans la mairie de Pigna.

Toute la journée : Jeu d’énigmes autour des métiers d’art pour les collégiens et Tombola au profit d’Inseme.

.- 18h00 : Fermeture des ateliers.

– 18h30 : Table ronde.

Samedi :

– 10h00 : Ouverture des ateliers.

– 12h : Repas offert par la Chambre des Métiers aux artisans.

Durant la journée :

Présentation du jeu du rallye des artisans de l’association Strada di l’artigiani, mis en place par un étudiant de l’IUT de Corte en partenariat avec la chambre des métiers.

Jeu d’énigmes autour des métiers d’art pour les enfants et les familles.

Tombola au profit d’Inseme.

-18H00 : Fermeture des ateliers.

– 18h00 : sortie de résidence des artistes du centre culturel Voce à l’auditorium.

Dimanche :

– 10h30 : Ouverture des ateliers.

Démonstrations et ateliers pour les enfants.

Toute la journée : Jeu d’énigmes autour des métiers d’art pour les enfants et les familles.

Tirage au sort de la Tombola à la mairie avec Inseme.

-18H00: fin du printemps des métiers d’art, démontage des ateliers.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

arnaud torrelli