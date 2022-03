Pigments & The Clarinet Choir – Saison Pannonica Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pigments & The Clarinet Choir – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 15 avril 2022, Nantes. 2022-04-15 Ouverture des portes à 20h30

Horaire : 21:00

Gratuit : non en prévente : 10 € tarif plein / 5 € à 8 € tarifs réduits(+ 2 € si achat sur place le soir du concert)RÉSERVATION :- www.pannonica.com- permanence au guichet du Pannonica et par téléphone du mardi au vendredi de 14h à 18h au 02 51 72 10 10 Ouverture des portes à 20h30 Concert. Pigments & The Clarinet Choir, c’est un concert slamé intense, un moment de fusion poétique et musicale. Avec à sa tête le pianiste-compositeur Guillaume Hazebrouck, la formation réunit une orchestration atypique autour de la présence charismatique du slameur Nina Kibuanda. Associant une rythmique claviers, basse, beatbox, à une section de clarinettes, le sextet afropéen compose un mix Jazz/Slam original et percutant dédié à la poésie graffiti de Léon-Gontran Damas, qui aux côtés d’Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor lutta activement contre l’assimilationnisme et critiqua le colonialisme. Nina Kibuanda : slam Guillaume Hazebrouck : piano, claviers Olivier Carole : basse, chant Julien Stella : clarinettes, beatbox Olivier Thémines : clarinettes Nicolas Audouin : clarinettes Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 83 87 06 http://www.pannonica.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pannonica (Salle) Adresse 9 Rue Basse Porte Ville Nantes lieuville Pannonica (Salle) Nantes Departement Loire-Atlantique

Pannonica (Salle) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Pigments & The Clarinet Choir – Saison Pannonica Pannonica (Salle) 2022-04-15 was last modified: by Pigments & The Clarinet Choir – Saison Pannonica Pannonica (Salle) Pannonica (Salle) 15 avril 2022 Nantes Pannonica (Salle) Nantes

Nantes Loire-Atlantique