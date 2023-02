PIGMENTS LA COMEDIE BASTILLE, 9 février 2023, PARIS.

LA COMEDIE BASTILLE PARIS 5, rue Nicolas Appert 75011

CIBYL PRODUCTIONS (1-1115223 / 2-1115224) PRESENTE :

PIGMENTS

Certaines histoires sont belles. Celle-ci est unique.

Chloé est artiste peintre, Nicolas neurologue. Tous les deux partagent le bonheur d’une belle histoire d’amour jusqu’à la découverte d’une trahison.

Pourtant, un événement inattendu va bouleverser le cours de leur existence et leur offrir la chance de sauver leur histoire. Entre rires et larmes, cette comédie romantique aux critiques unanimes électrise l’âme du spectateur et le fait voyager dans un kaléidoscope d’émotions. Haletant, drôle, moderne et poignant, Pigments ne laisse personne indifférent.

Et si vous pouviez tout recommencer, iriez-vous jusque-là par amour ?

Informations pratiques :

Accès handicapés, salle climatisée

Réservation PMR : 01 48 07 52 07.2023-03-09.

