Pigments • CirkVOST Place de la Fontaine aux Lions Paris

Paris

Du vendredi 15 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 :

vendredi, samedi, dimanche

de 21h30 à 22h30

gratuit

En partenariat avec La Villette – Cinquante minutes sans toucher terre ! A 15m au-dessus du sol, dans ce spectacle aérien, la solidarité du groupe prend toute sa mesure. La voltige aérienne, marque de fabrique du CirkVOST est ici plus que jamais mise à l’honneur. Un spectacle haut en couleurs savamment porté par la musique qui nous emporte de surprises en émerveillement, de palpitations en sensations fortes ! Un collectif, un ensemble, une troupe, une bande, une famille… Il existe mille et une façons de caractériser notre manière de faire groupe. Pourtant, l’individualité est à prendre en compte car chacun de nous est singulier et l’individualisme peut s’avérer dangereux. A la recherche constante d’un équilibre, toute initiative personnelle peut déstabiliser le groupe si elle ne considère pas les contraintes de celui-ci. Certains y verront une allégorie criante de la société actuelle, d’autres une manifestation de défiance, rebelle aux lois de la gravité. Mais tous, petits et grands, y goûteront au plaisir enivrant du vol partagé. Distribution Acrobates Louise Aussibal, Benoit Belleville, Arnaud Cabochette, Maximilien Delaire, Théo Dubray, Jérôme Hosenbux, Tiziana Prota, Océane Peillet, Elie Rauzier, Elien Rodarel, Vassiliki Rossillion, Florian Vergniol Musicien Sébastien Dal PaluMise en air Benoit Belleville, Germain Guillemot Création musicale Sébastien Dal Palu, Simon DelescluseCréation lumière Simon Delescluse assisté de Clément HuardRégie générale Frédéric VitaleRégie lumière Simon DelescluseRégie son Maxime LeneyleCostumes Emma Assaud Place de la Fontaine aux Lions La Villette 75019 Paris Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/pigments

