Pigment Gallery Paris présente « Real is not Real », la première exposition individuelle en France de David Morago Pigment Gallery Paris annonce Real is not Real, un projet sous le commissariat de Lorenzo Barone, qui présente la première exposition individuelle en France de l’artiste espagnol David Morago (Madrid, 1975). Le travail de David Morago se situe dans une zone de friction entre tradition et modernité. Sa réflexion artistique tend à rétablir notre relation contemplative à l’objet artistique perdue à l’ère où nos regards semblent perturbés par un bombardement d’images permanent. Durant ces dernières années, David Morago a créé un répertoire iconographique, composé principalement d’animaux et de plantes. Il dépeint la faune et la flore de manière scientifique et quasi muséographique ; le réalisme dans ses peintures semble presque documentaire. Celles-ci s’apparentent à un cabinet de curiosité, donnant à voir des spécimens botaniques et zoologiques. Décrit comme « un amoureux de l’origine qui nous invite à revenir à notre nature », David Morago nous propose une marche méditative dans l’intimité du monde sauvage. Pigment Gallery Paris 23 rue du Roi de Sicile 75004 Paris Contact : https://www.pigmentgallery.fr/ 01 42 72 45 69

