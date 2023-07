Découverte du pigeonnier Saint-Joseph de Sens Pigeonnier Saint-Joseph Sens, 16 septembre 2023, Sens.

Venez découvrir le pigeonnier Saint-Joseph après les travaux de restauration de sa corniche et de sa toiture financés avec l’aide de la Fondation du patrimoine.

Un petit film présentera l’histoire de la restauration du dernier pigeonnier de Sens. Il sera possible de visiter l’intérieur du pigeonnier et d’échanger avec les propriétaires.

Pigeonnier Saint-Joseph 41 rue de la Pépinière, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dès le XVe siècle, il est fait mention de la présence au Faubourg Saint-Antoine d’un monastère bénédictin. Au XVIIe siècle, les religieuses de la Pommeraye s’y installent après de nouvelles constructions. La vente des Biens nationaux en 1793 fait mention d’une grande basse-cour intérieure avec colombier de pied. Rachetée en 1852 par l’abbé Sicardy, l’abbaye Saint-Antoine-lès-Sens est réaménagée pour l’installation des sœurs de la Providence qui fusionneront avec les sœurs de la Charité de Nevers en 1959. possibilité de stationnement dans la rue.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@ Xavier Poinsard