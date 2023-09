Visite libre et commentée du pigeonnier de Quisteny Pigeonnier de Quisteny Péaule, 17 septembre 2023, Péaule.

La terre de Quisteny en Péaule est une ancienne seigneurie dont la trace remonte à la fin du XIVème siècle. Au début du XVème siècle, on trouve un Guillaume de Quistinic à la Réformation* de 1427. En 1493, un autre Guillaume de Quistinic est doyen du chapitre cathédral.

Cette famille noble devait jouir d’une certaine aisance et fortune ; le pigeonnier fin XIVème début XVème siècle qui s’élève ici en atteste par ses dimensions et le nombre de boulins : 644, soit une superficie de 322 ha de terres labourables, un boulin correspondant à un arpent soit environ ½ ha.

Ce monument a traversé les siècles ainsi que le puits et le four banal à l’entrée de la propriété alors que le manoir en lui-même a dû être démantelé puis transformé en carrière de pierres au fil du temps. Il ne reste plus aujourd’hui que des ruines au ras du sol dont l’étendue laisse présumer de l’importance du lieu.

D’autres pigeonniers similaires par l’architecture et les dimensions sont visibles dans la région au détour d’un chemin ou d’une route.

Tout d’abord à Péaule, au Vieux Doyenné mais aussi à Béganne (Trégoüet) , Suscinio, Surzur,… tout comme des pigeonniers plus simples se caractérisant par des boulins en façade à Péaule (Henlez, Kerrubaud,..).

Pigeonnier de Quisteny 56130 Péaule

Ouvrage en pierre daté de la fin du XIVème début XVème siècle

Diamètre à la base 8,75 mètres

Hauteur du dôme environ 9 mètres – à confirmer

644 boulins incurvés dans le mur se répartissant en 5 étages. Chaque étage de 4 rangées est séparé par un larmier en saillie afin de protéger les boulins des prédateurs. De même à l’extérieur, un larmier sépare le mur du dôme, là aussi pour empêcher les prédateurs de remonter jusqu’au clocheton.

