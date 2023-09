Cet évènement est passé Découvrez un pigeonnier en très bon état de conservation Pigeonnier de Gamory Chirac Catégories d’Évènement: Charente

Chirac Découvrez un pigeonnier en très bon état de conservation Pigeonnier de Gamory Chirac, 15 septembre 2023, Chirac. Découvrez un pigeonnier en très bon état de conservation 15 – 17 septembre Pigeonnier de Gamory Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le pigeonnier de Gamory en visite libre. Pigeonnier de Gamory Gamory, 16500 Saint-Maurice-des-Lions Chirac 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine Le pigeonnier date du XVIe siècle. Le corps de logis (XVIIe siècle) a été remanié sous Louis XIV. Il est couvert d’un toit à la Mansart percé de lucarnes. La salle principale a conservé ses boiseries. À partir de 1923, avec l’aide de l’architecte de Limoges monsieur Gery, maître Jacques Corderoy du Tiers commença la restauration. Cette charmante demeure est l’une des rares a être accompagné d’un jardin en parfaite harmonie avec la construction. Les parterres et le topiaire mettent bien en valeur ce petit édifice classique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

