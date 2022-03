Pif, l’envers du gadget Médiathèque Pierre-Amalric, 11 mai 2022, Albi.

Pif, l’envers du gadget

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 11 mai à 18:00

Dès le début du XXe siècle, avant même le Front populaire, la France connut une tradition de « BD de gauche ». Pif gadget en fut l’apogée. Lancé en 1969 par les Éditions Vaillant sous l’égide du Parti communiste français, le magazine jeunesse fut le phénomène d’édition le plus incroyable des années 1970-1980, flirtant parfois avec le million d’exemplaires. Quatre fois plus que Mickey, son rival le plus sérieux ! Militant et transmetteur de valeurs (humanistes et internationalistes), novateur avec ses « gadgets » (« pois sauteurs du Mexique » et autres « pifises »), cet hebdomadaire initiatique brillait aussi par ses séries cultes (Pif, Gai-Luron, Rahan, fils des âges farouches et Docteur Justice) et les talents qui y publiaient : Goscinny, Gotlib, Mandryka, Uderzo et même Hugo Pratt… Mais le succès provoque une lutte interne entre artistes et marketing, d’autant que Pif et ses licences internationales rapportent beaucoup d’argent au PCF. Film documentaire de Guillaume Podrovnik (France, 2014). _Adultes / adolescents._

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi



