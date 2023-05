OPEN CAVES – APÉRITIF FERMIER CHEZ LE VIGNERON, 26 juillet 2023, Pieusse.

Pieusse,Aude

Partez à la rencontre de Mélanie et Lucile, la 4ème génération du Domaine de Fourn pour découvrir leur vignoble et la cave souterraine creusée à 7 mètres.

Après l’effort le réconfort, une sélection de cuvées vous sera proposée en accord avec des produits fermiers issus du réseau Bienvenue à la Ferme.

Réservation obligatoire..

2023-07-26 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Pieusse 11300 Aude Occitanie



Meet Mélanie and Lucile, the 4th generation of the Domaine de Fourn to discover their vineyard and the underground cellar dug at 7 meters.

After the effort the comfort, a selection of vintages will be proposed to you in agreement with farm products resulting from the network Welcome to the Farm.

Reservation required.

Conozca a Mélanie y Lucile, 4ª generación del Domaine de Fourn, para descubrir su viñedo y la bodega subterránea excavada a 7 metros de profundidad.

Tras el esfuerzo, el confort, le propondrán una selección de añadas de acuerdo con los productos de la granja resultantes de la red « Bienvenue à la Ferme ».

Reserva obligatoria.

Treffen Sie Mélanie und Lucile, die vierte Generation der Domaine de Fourn, um ihren Weinberg und den 7 Meter tiefen unterirdischen Keller zu entdecken.

Nach der Anstrengung kommt der Trost: Eine Auswahl an Cuvées wird Ihnen in Verbindung mit Bauernhofprodukten aus dem Netzwerk Bienvenue à la Ferme angeboten.

Reservierung erforderlich.

