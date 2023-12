Pâques à l’Écomusée du Perche Pieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière, 31 mars 2024 10:30, Saint-Cyr-la-Rosière.

Saint-Cyr-la-Rosière,Orne

« Pâques, le jeu ! » est l’occasion pour petits et grands de découvrir le musée et le prieuré de façon ludique.

Comment apprendre en s’amusant…

Les petits visiteurs deviennent acteurs en partant à la recherche du trésor du prieuré ! C’est au terme d’un parcours les menant du musée au prieuré, qu’ils pourront accéder au trésor.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, vont devoir faire preuve de réflexion s’ils veulent avoir leur part du butin ! Des ateliers, des questions et des épreuves les mèneront au Trésor du Prieuré.

Les plus petits n’ont pas été oubliés. Ils pourront se rendre dans le verger et dans la partie ferme du prieuré pour se lancer à la chasse aux œufs. Sous un arbre, dans une haie, dans le jardin, toutes les cachettes sont possibles !

Et tout au long de la journée, les enfants pourront participer au tirage au sort afin de remporter l’une des trois cloches d’or confectionnées par la chocolaterie Bataille à Bellême.

Spectacle « Doniphane et le dodo » par le Théâtre de l’Étoile Pliante. 2 représentations 14h45 et 16h30..

2024-03-31 10:30:00 fin : 2024-03-31 17:30:00. .

Pieuré de Sainte-Gauburge Écomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie



« Easter is a fun way for young and old to discover the museum and priory.

How to learn while having fun?

Little visitors become actors as they set off in search of the priory?s treasure! At the end of a tour that takes them from the museum to the priory, they’ll have access to the treasure.

Children, accompanied by their parents, will have to think hard if they are to get their share of the loot! Workshops, questions and tests will lead them to the Priory Treasure.

The little ones haven’t been forgotten either. They can head off to the orchard and farm area of the priory to hunt for eggs. Under a tree, in a hedge, in the garden – any hiding place is possible!

And throughout the day, children can enter a prize draw to win one of three golden bells made by Bataille chocolaterie in Bellême.

Show « Doniphane et le dodo » by Théâtre de l’Étoile Pliante. 2 performances 14h45 and 16h30.

« La Semana Santa es una forma divertida de que pequeños y mayores descubran el museo y el priorato.

¿Cómo aprender divirtiéndose?

Los pequeños visitantes se convertirán en actores y partirán en busca del tesoro del priorato Al final de un recorrido que les llevará del museo al priorato, podrán encontrar el tesoro.

Los niños, acompañados de sus padres, tendrán que pensar mucho si quieren su parte del botín Talleres, preguntas y pruebas les conducirán hasta el Tesoro del Priorato.

Los más pequeños tampoco han sido olvidados. Pueden dirigirse a la zona de huertos y granjas del priorato para buscar huevos. Bajo un árbol, en un seto, en el jardín… ¡hay muchos escondites!

Y durante todo el día, los niños podrán participar en el sorteo de una de las tres campanas de oro fabricadas por la chocolatería Bataille de Bellême.

Espectáculo « Doniphane et le dodo » del Théâtre de l’Étoile Pliante. 2 funciones a las 14.45 y 16.30 h.

« Ostern, das Spiel! » ist eine Gelegenheit für Groß und Klein, das Museum und das Priorat auf spielerische Weise zu entdecken.

Wie lernt man mit Spaß?

Die kleinen Besucher werden zu Schauspielern und begeben sich auf die Suche nach dem Schatz des Priorats! Nach einem Rundgang durch das Museum und das Priorat können sie den Schatz finden.

Die Kinder und ihre Eltern müssen gut nachdenken, wenn sie ihren Anteil an der Beute bekommen wollen Es gibt Workshops, Fragen und Prüfungen, die sie zum Schatz der Priorei führen.

Auch an die Kleinsten wurde gedacht. Sie können sich im Obstgarten und auf dem Bauernhof des Priorats auf die Jagd nach Eiern begeben. Unter einem Baum, in einer Hecke, im Garten, alle Verstecke sind möglich!

Und den ganzen Tag über können die Kinder an einer Verlosung teilnehmen, um eine von drei goldenen Glocken zu gewinnen, die von der Chocolaterie Bataille in Bellême hergestellt werden.

Theaterstück « Doniphane et le dodo » vom Théâtre de l’Étoile Pliante. 2 Vorstellungen 14.45 Uhr und 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-05 par ECOMUSEE DU PERCHE