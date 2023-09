Visite libre de L’Eglise Saint Roch Pietralba Pietralba Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Visite libre de L'Eglise Saint Roch 16 et 17 septembre Pietralba Les tableaux et leur histoire : des peintres locaux au grand Bernardo Strozzi

Le « Baptême du Christ » ainsi que le tableau « Saint-François-Xavier » sont tous deux datés du XVIIIe siècle. Il s’agit d’huiles sur toile montées sur cadre en bois et attribués à des peintres locaux dits de l’école Corse qui n’ont pu être identifiés. L’œuvre « San Rocco Donatore Orante » est en revanche signée Bernardo Strozzi. Strozzi est un peintre né à Gênes en 1581 et mort à Venise en 1644. Surnommé Il Capucino Genovese (le capucin génois) ou Il Prete Genovese (le prêtre génois), il entra dans les ordres à l’âge de 15 ans. Découvrant la peinture, dont celle de Rubens, il quittera les ordres et se réfugiera à Venise pour fuir les Frères Capucins. Il deviendra un peintre italien de renom. Son tableau de Saint-Roch, certainement issu du legs du Cardinal Fesch , revêt une importance capitale pour la commune. Pietralba Pietralba Pietralba 20218 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Pietralba

