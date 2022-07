PIETRAGALLA, LA FEMME QUI DANSE Le Mans, 11 mars 2023, Le Mans.

PIETRAGALLA, LA FEMME QUI DANSE

Palais des Congrès et de la Culture Le Mans Sarthe

2023-03-11 20:30:00 – 2023-03-11



Le Mans

Sarthe

EUR 45 Avec son nouveau spectacle, Pietra fête ses 40 ans sur scène. Elle a écrit des textes intimes et personnels qui nous révèlent les secrets d’une artiste unique, d’un parcours d’étoile et de chorégraphe. Celle qui se considère comme un animal dansant et qui envisage la danse comme une pensée au quotidien, une nécessité de chaque instant nous fait voyager au cœur tumultueux des personnages qu’elle a incarnés, à la rencontre des « monstres sacrés » qu’elle a aimés, à la découverte des mystères du corps en mouvement.

Pietra danse sa vie de femme artiste, farouchement attachée à son indépendance, à l’honnêteté de son travail et la sincérité de son engagement.

« Je suis un animal dansant, un être incarné et désincarné qui évolue au gré d’un rythme intérieur, d’un souffle musical, d’une conscience éclairée. » Marie-Claude Pietragalla

“La dernière star de la danse offre une pièce intime et bouleversante.” – Le Figaro –

“L’étoile brille entre récit intime et hommage à son art.” – Les Echos –

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

Pietragalla au Palais des Congrès du Mans !!!

+33 2 43 28 17 22 https://www.lemans-evenements.fr/



