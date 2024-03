Pietragalla & Derouault Giselle(s) Gare du Midi Biarritz, mercredi 15 janvier 2025.

Pietragalla & Derouault Giselle(s) Gare du Midi Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Nouvelle création Ballet contemporain pour 17 danseuses et danseurs

Chorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Le ballet contemporain Giselle(s) de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault tire sa puissance dans la théâtralité et la richesse de leur chorégraphie. Cette nouvelle vision féministe du ballet romantique est à l’image des tensions hommes femmes au sein de notre société. Il ne s’agit plus de Giselle, mais de toutes les Giselle(s) victimes de trahison.

Et si malgré toute cette colère, l’amour était toujours vivant.

Avec Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault et 15 danseurs

Musiques Adolphe Adam Les tambours du Bronx Création musicale Wilfried Wendling

Création costumes Evanbenjamin Conception et Installation lumière Alexis David .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-15 20:30:00

fin : 2025-01-15

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Pietragalla & Derouault Giselle(s) Biarritz a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Biarritz