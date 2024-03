Pies Pala Pop 2024 Le Jardin Moderne Rennes, vendredi 7 juin 2024.

Début : 2024-06-07 19:30

Fin : 2024-06-09 23:59

Ski ba bop ba dop bop, c’est le retour du Pies Pala Pop !

L’association Des Pies Chicaillent met les petits plats dans le grand chapiteau du Jardin Moderne pour la 3e édition de son festival pop-rock-indé !

Rendez-vous le vendredi 7 et le samedi 8 juin pour ce méga parté confectionné avec grand soin et avec moult amours <3

Mais alors c’est quoi cette proposition frappafolle qui comprend deux jours de bamboche ? C’est avant tout une formule de qualité ultime testée et approuvée* : une dizaine de concerts incroyablement foldingues, des groupes & artistes trop miaou, une scène extérieure tropi-cool et un cadre qu’on souhaite le plus accueillant possible.

On a hâte de vous y retrouver !

→ Vendredi 7 juin / Jardin Moderne / 19h → 1h

A. Savage (solo, USA) ; Holiday Ghosts (UK) ; Joyeria (UK) ; Lime Crush (AUT) ; Sacrificial Chanting Mood (NLD) ; La Liaison DJ Set (FR)

→ Samedi 8 juin / Jardin Moderne / 19h → 1h

Astrel K (UK) ; Dancer (UK) ;

EggS (FR) ; Horseface (SWE) ; Sextile (USA) ;

Anatole Transe & Liza Liza DJ Set (FR)

→ Samedi 8 juin / Institut franco-américain / 15h30 → 17h30

Projection de The Elephant 6 Recording Co.

Le Jardin Moderne 11, rue du Manoir de Servigné 35000 Rennes Quartiers Ouest Rennes 35000 Ille-et-Vilaine