PIERS FACCINI – RENCONTRE & ÉCHANGES Béziers, 5 avril 2022, Béziers.

PIERS FACCINI – RENCONTRE & ÉCHANGES Béziers

2022-04-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-05

Béziers Hérault

La Scène de Bayssan invite l’artiste protéiforme et professionnel des hybridations poétiques et artistiques à se saisir de la thématique Nature Culture et Création en reprenant, approfondissant le propos au coeur de son dernier album « Shapes of the Fall ».

L’occasion d’inviter des artistes d’Italie et du Maroc pour une carte blanche consacrée au métissage, au dialogue interculturel et à la célébration de la notion de sacré et de transe héritée des cultures méditerranéennes qui est au coeur du lien entre l’Homme et la Nature comme espace sacré.

+33 4 67 28 37 32

La Scène de Bayssan invite l’artiste protéiforme et professionnel des hybridations poétiques et artistiques à se saisir de la thématique Nature Culture et Création en reprenant, approfondissant le propos au coeur de son dernier album « Shapes of the Fall ».

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-02 par SCENE DE BAYSSAN