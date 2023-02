PIERS FACCINI TRAIN THEATRE, 2 mars 2023, PORTES LES VALENCE.

PIERS FACCINI TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-03-02 à 20:00 (2023-03-02 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

LE TRAIN THEATRE (138722-138723-138724) présente ce concert. Shapes of the fall Anglo-italien de naissance, français de coeur, cévenole d’adoption, Piers Faccini est un photographe, un peintre, un auteur et un musicien au jardin musical singulier. Dessinant un univers imaginaire sans frontières, paisible et chaleureux, cet auteur-compositeur peaufine un artisanat qui se nourrit autant de l’héritage anglo-américain, des traditions de la méditerranée ou de l’Afrique que de la musique ancienne ou baroque. Son écriture est plurielle et sensible, sa voix aérienne et douce, et bien que son univers soit très personnel, il vit la musique comme un partage, collaborant avec des artistes aussi divers que Vincent Ségal, Ben Harper, Ballaké Sissoko, Camille ou bien encore Ibrahim Maalouf. Piers Faccini offre un septième album fondu de chansons « polies mains », entre ciel et terre, écosystème fragilisé et espoir. Des chansons apaisantes qui nous câlinent et font du bien. C’est beau, c’est doux, c’est hypnotique.Tarifs réduits: enfants (-13 ans), étudiants (-30 ans), jeunes (13-18 ans), groupes (10 personnes)Réservation PMR: 04.75.57.14.55 Piers Faccini Piers Faccini

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drome

