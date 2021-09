Rennes Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine Ille-et-Vilaine, Rennes Piers Faccini Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Parc du Thabor, entrée place SainteMelaine, le mercredi 6 octobre à 21:00

Quand on a découvert Piers Faccini il y a presque deux décennies, on s’émerveillait de ses compositions proches de Nick Drake ou de Tim Buckley. Depuis, à chaque nouvel album, l’artiste anglo-italien installé en France démontre avec éloquence que les racines du songwriting dépassent l’héritage anglo-américain et s’étendent aisément vers l’Afrique. La dernière livraison ajoute à son chant ouvert au monde les échanges profonds entre folksongs, pulsation gnawa, harmonica et partitions pour quatuor à cordes. Un vrai coup de Sirocco : brûlant, délicat et transfrontalier.

Plein Tarif : 19€ / Tarif Réduit : 9,5 / Tarif Sortir ! : 5€

2021-10-06T21:00:00 2021-10-06T23:00:00

