Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Pierrot la Lune quartet & Caroline Aïn : Le Luxe des Rêveurs Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pierrot la Lune quartet & Caroline Aïn : Le Luxe des Rêveurs Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 15 octobre 2021, Nantes. 2021-10-15 Concerts les 14 et 15 octobre 2021

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Concerts les 14 et 15 octobre 2021 Concert poético-humoristique. Plein de passion et d’énergie, le quartet atypique Pierrot la Lune a pris la plume pour une formule inédite avec la comédienne Caroline Aïn. Le spectacle se déroule comme un concert où chaque morceau trouve un écho dans un texte. Entre rêveries tourmentées, loufoques et rêves éveillés, “Le Luxe des Rêveurs” pose un regard sur le monde avec une grande palette d’émotions. à partir de 10 ans Durée : 1h15 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes