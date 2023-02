PIERROT AU ZOO TOUK TOUK CIE Auditorium du conservatoire, 8 mars 2023, HEROUVILLE ST CLAIR.

La saison musicale d’Hérouville présente A partir de 1 an Durée 35 min Anne Leterrier et Xavier Bartens Guitare / Mélodica /Guimbarde / Boîte à tonnerre / Tuyau harmonique / Flûte à coulisse / Shaker / Ukulélé / Tamborim / Flûte traversière / Guiro / Tambourin / Kazoo / Pandeiro / Métallophone Une farandole de notes et de musique pour un spectacle vivant et coloré ! Ca y est ! Pierrot a 3 ans ! Il a soufflé les 3 bougies de son gros gâteau d’anniversaire ! Papa et Maman lui ont offert un bel appareil photo ! En couleur ! Et zou ! En avant ! Pierrot va au zoo photographier les animaux…. Pierrot au zoo est un petit conte à tiroirs, tout simple où les animaux parlent et discutent avec Pierrot. Tout un univers animalier est proposé avec quelques chansons connues et des rythmes très joyeux: la reprise Des petits cochons pendus au plafond est à découvrir ! La famille tortue, et bien d’autres encore nous entraînent dans une farandole de notes et de musique. « La trame simple est interprétée par deux personnages un peu lunaires. Entourés de tout un tas d’instruments, l’un chante, raconte, joue du ukulélé, l’autre, muet et candide, l’accompagne à la guitare électrique ou assure la rythmique. L’histoire se déroule avec une même structure narrative, comme un refrain, et à chaque animal rencontré (cochon, éléphant, girafon…) correspond une jolie chanson. Un spectacle bien écrit, parfaitement rodé et adapté aux petits. …. » TT Telerama Touk Touk Cie Touk Touk Cie

Auditorium du conservatoire HEROUVILLE ST CLAIR 5 esplanade François Rabelais Calvados

10.0 euros

