Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Vues de la vallée au 19ème siècle Béost Béost Catégories d’évènement: 64440

Béost

Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Vues de la vallée au 19ème siècle Béost, 10 juin 2022, Béost. Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Vues de la vallée au 19ème siècle Béost

2022-06-10 15:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Béost 64440 Béost EUR 0 0 A l’occasion de l’anniversaire de l’association Pierrine Gaston Sacaze,

profitez de cette exposition qui met en valeur les objets, documents,

personnages, et spécialités étudiées par Pierrine, le berger-phénomène

lui-même ! Animation labellisée Pays d’Art et d’Histoire et Eté Ossalois A l’occasion de l’anniversaire de l’association Pierrine Gaston Sacaze,

profitez de cette exposition qui met en valeur les objets, documents,

personnages, et spécialités étudiées par Pierrine, le berger-phénomène

lui-même ! Animation labellisée Pays d’Art et d’Histoire et Eté Ossalois +33 6 82 92 40 66 A l’occasion de l’anniversaire de l’association Pierrine Gaston Sacaze,

profitez de cette exposition qui met en valeur les objets, documents,

personnages, et spécialités étudiées par Pierrine, le berger-phénomène

lui-même ! Animation labellisée Pays d’Art et d’Histoire et Eté Ossalois Béost

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 64440, Béost Autres Lieu Béost Adresse Ville Béost lieuville Béost Departement 64440

Béost Béost 64440 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beost/

Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Vues de la vallée au 19ème siècle Béost 2022-06-10 was last modified: by Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Vues de la vallée au 19ème siècle Béost Béost 10 juin 2022 64440 Béost

Béost 64440