Béost Pyrénées-Atlantiques Béost EUR 0 0 Geneviève éveillera votre curiosité et la mémoire des villageois avec une conférence où elle présentera un manuscrit dressant l’inventaire des documents d’archives de la famille Gaston Sacaze, et évoquera des moments de vie de Béost, de 1301 à 1858.

Sur réservation

Sur réservation +33 6 82 92 40 66 Geneviève éveillera votre curiosité et la mémoire des villageois avec une conférence où elle présentera un manuscrit dressant l’inventaire des documents d’archives de la famille Gaston Sacaze, et évoquera des moments de vie de Béost, de 1301 à 1858.

Sur réservation CCVO

