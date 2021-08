Marseille Columbus La Valentine Bouches-du-Rhône, Marseille Pierrine Burgarella Columbus La Valentine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Un « café-concert » organisé à La Galerie Géant La Valentine pour la rentrée ! La Galerie Géant La Valentine organise un café-concert avec la chanteuse marseillaise Pierrine Burgarella le samedi 04 septembre de 15h30 à 17h30. Dans ce contexte si familial de la rentrée scolaire, votre galerie vous offrira un concert intimiste avec une des plus belles voix marseillaises en la personne de Pierrine Burgarella qui sera accompagné d’un violoniste. 3 autres dates café-concert sont programmés avec l’artiste, à savoir les samedis 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre. Nous vous attendons sur la terrasse de Columbus le 4 septembre autour d’un café offert !

Entrée libre

Columbus La Valentine Route de la Sablière, 13011 Marseille

