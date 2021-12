île de France Pierrick PEDRON Quartet Catégorie d’évènement: île de France

Pierrick PEDRON Quartet, 27 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Le jeudi 27 janvier 2022

de 20h30 à 22h30

payant

40 ANS DU SUNSET On l’a accompagné dans tous ces projets les plus divers. De Mulgrew Miller à Omry en passant les Cure, il a marqué la légende du Sunset. Pour l’occasion avec son quartet hard bop avec une énergie New-yorkaise. Attention Lauréat des victoires du jazz catégorie meilleur artiste. Pierrick Pedron – Carl Henri Morisset – Florent Nisse – Elie Martin Charriere Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/3079/7971/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub Concert;Musique

Date complète :

2022-01-27T20:30:00+01:00_2022-01-27T22:30:00+01:00

