Pierrick Pédron Quartet / Fay Claassen, David Linx Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pierrick Pédron Quartet / Fay Claassen, David Linx Maison de la Radio et de la Musique, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 19h30 à 21h30

. payant de 5 à 26€ Rendez-vous à la Maison de la Radio et de la Musique pour un concert jazz qui associe les voix de Fay Claassen et de David Linx, rejoints par le saxophoniste suédois Magnus Lindgren et des musiciens du big band de la WDR, en Allemagne. En premier rideau, un duo de feu, qui associe les voix de Fay Claassen et de David Linx, rejoints par le saxophoniste suédois Magnus Lindgren et des musiciens du big band de la WDR, en Allemagne. La même énergie inonde le deuxième plateau, confié au saxophoniste Pierrick Pédron. Figure incontournable des nuits blanches des clubs des années 1990, à Paris comme à New York, l’altiste porte sa flamme avec détermination, se ressourçant sur le terrain américain pour mieux investir les scènes japonaises. FAY CLAASSEN / DAVID LINX

« AND STILL WE SING » FAY CLAASSEN voix

DAVID LINX voix

MAGNUS LINDGREN saxophone ténor, flûte

PAUL HELLER saxophone ténor

GRÉGORY PRIVAT piano

JÉRÔME REGARD contrebasse

ARNAUD DOLMEN batterie PIERRICK PÉDRON QUARTET PIERRICK PÉDRON saxophone alto

CARL-HENRI MORRISSET piano

THOMAS BRAMERIE contrebasse

ELIE MARTIN-CHARRIÈRE batterie Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jazz/pierrick-pedron-quartet-fay-claassen-david-linx https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544796068

Philippe Levy Stab

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison de la Radio et de la Musique Adresse 116 avenue du Président Kennedy Ville Paris lieuville Maison de la Radio et de la Musique Paris Departement Paris

Maison de la Radio et de la Musique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Pierrick Pédron Quartet / Fay Claassen, David Linx Maison de la Radio et de la Musique 2023-04-29 was last modified: by Pierrick Pédron Quartet / Fay Claassen, David Linx Maison de la Radio et de la Musique Maison de la Radio et de la Musique 29 avril 2023 Maison de la radio et de la musique Paris Paris

Paris Paris