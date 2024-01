PIERRICK PÉDRON & CARL-HENRI MORISSET Le Baiser Salé Paris, dimanche 28 janvier 2024.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant tarif 1 concert : 10 EUR

pass soirée : 28 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

L’un des meilleurs saxophonistes de jazz français, multi-récompensé ! On l’a vu sillonner la planète, sur scène ou en studio, avec Phil Woods, Mulgrew Miller, Roy Hargrove ou Ambrose Akinmusire, on l’a entendu passer avec une aisance déconcertante du jazz le plus traditionnel aux expérimentations électriques les plus ébouriffées. Il sera accompagné par Carl-Henri Morisset avec qui il collabore depuis plusieurs années.

Un duo d’une énergie et d’une intensité rare !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/40ans-pierrick-p-dron-carl-henri-morisset-21h30

PIERRICK PÉDRON & CARL-HENRI MORISSET