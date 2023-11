Pierrfredd : out ! EST GALERIE Paris Catégories d’Évènement: ile de france

« Ces photographies de rue, ces portraits, ces souvenirs sont comme les pages d’un journal intime original et imagé que j’ai souhaité partager avec vous. » Cette exposition retrace les déambulations à travers le monde des deux êtres qui cohabitent en PIERREFREDD : l’enfant qui continue d’exister, distrait, solitaire et curieux de ce qui l’entoure, ainsi que l’adulte discret, facétieux et photographe qu’il est devenu. Ce que cet enfant observe, ses amusements, ses questionnements, ses indignations parfois, sont autant d’instants fugaces que l’adulte conceptualise et révèle dans des photographies qu’il légende avec originalité, poésie et humour. OUT! L’injonction que s’adresse le photographe tel un défi à la réserve et à la procrastination. OUT! Aller vers l’autre, côtoyer ses marges, marcher les yeux grands ouverts. OUT! Un appel à l’évasion, à l’émotion et à l’assouvissement d’un besoin impérieux d’expression artistique. EST GALERIE 76, rue SAINT-MAUR 75011 Paris Contact : https://www.pf-l.com/pierrefredd-out/ https://www.facebook.com/PIERREFREDD?locale=fr_FR https://www.facebook.com/PIERREFREDD?locale=fr_FR https://www.pf-l.com/pierrefredd-out/

