Pierrette et ses Payettes La maison du chant Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Pierrette et ses Payettes La maison du chant, 20 mai 2022, Marseille. Pierrette et ses Payettes

La maison du chant, le vendredi 20 mai à 20:00

Pierrette et ses Payettes est un groupe qui reprend essentiellement du séga (musique populaire de l’ile de la Réunion). Ce trio qui tire son nom de la ségatière “Pierrette Payet” nous invite à un voyage au cœur de l’océan indien des années 60 – 70, l’âge d’or du séga réunionnais. Sanae, Sandra et Kader, apportent leurs créativités à travers leurs interprétations, et en invitant d’autres sonorités, comme la mandole, mariant ainsi l’Afrique du Nord et l’Océan Indien ! Un univers atypique à découvrir le 20 mai à la Maison du chant Entrée : 8€ Infos / Résa : *[fonnkerlareunion@gmail.com](mailto:fonnkerlareunion@gmail.com) *[contact@lesvoiesduchant.org](mailto:contact@lesvoiesduchant.org) *06309905057

8€

♫SEGA♫ La maison du chant 49 rue Chape, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La maison du chant Adresse 49 rue Chape, 13004 Marseille Ville Marseille lieuville La maison du chant Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La maison du chant Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Pierrette et ses Payettes La maison du chant 2022-05-20 was last modified: by Pierrette et ses Payettes La maison du chant La maison du chant 20 mai 2022 La maison du chant Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône