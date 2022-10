PIERRESVIVES FÊTE SON 1 000 000 DE VISITEURS Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Samedi 5 novembre 2023

Pierresvives ~ domaine départemental

Montpellier Un million de visiteurs, ça se fête !

Pierresvives vous donne RDV avec quelques animations. Au programme, en accès libre 15h -RECITAL DE FLAMENCO Connexion Sevilla – Compagnie Miracielo

Dans l’Amphithéâtre Accompagnée d’un chanteur et d’un guitariste, la danseuse Tatiana Ganoza rend hommage au flamenco traditionnel, à la liberté et à la joie de vivre. Connexion Sevilla est un voyage sensoriel qui conduit directement au cœur de l’art flamenco, à l’essentielle Séville et à sa beauté intemporelle !

Tout public – Durée : 45 mn de 15h à 16h – ATELIER BD

A la Médiathèque

Dans le cadre de l’exposition « Lewis Trondheim fait des histoires » présentée en parallèle dans la Galerie de Pierresvives, le public est invité à réaliser son propre strip (bande dessinée de quelques cases).

Tout public 16h45 – GOÛTER OFFERT

Dans le Hall Et toute la journée, n’hésitez pas à vous prendre en photo, seul, en famille ou entre amis, grâce au PHOTOBOOTH installé pour l’occasion ! serviceprogrammation@herault.fr +33 4 67 67 30 00 Montpellier

