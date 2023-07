Balade contée en semi-nocturne aux Pierres Jaumâtres Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix, 19 juillet 2023, Toulx-Sainte-Croix.

Toulx-Sainte-Croix,Creuse

Tout, au bord des chemins, est prétexte à une histoire alors laissez-vous emporter, sur le site des Pierres Jaumâtres, au rythme des mots de la conteuse Sandrine Gniady..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Pierres Jaumâtres

Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Everything along the paths is a pretext for a story, so let yourself be carried away to the rhythm of the words of storyteller Sandrine Gniady on the Pierres Jaumâtres site.

Todo a lo largo de los senderos es pretexto para una historia, así que déjese llevar al ritmo de las palabras de la cuentacuentos Sandrine Gniady en el sitio de Pierres Jaumâtres.

Alles am Wegesrand ist ein Vorwand für eine Geschichte. Lassen Sie sich also auf dem Gelände der Pierres Jaumâtres vom Rhythmus der Worte der Erzählerin Sandrine Gniady mitreißen.

Mise à jour le 2023-05-04 par Creuse Tourisme