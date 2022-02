Pierres et vins de granite Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-04-24

Dambach-la-Ville Bas-Rhin Dambach-la-Ville EUR La Confrérie des Bienheureux vous présentera le Grand Cru Frankstein au cours d’une promenade ludique en famille à travers les caves des vignerons. Venez découvrir les caves des vignerons, le vignoble de Dambach-la-Ville et déguster nos vins du Grand Cru Frankstein, nous avons concocté pour vous un circuit ludique et familial, départ libre de 14h à 16h30. Repas à midi sur réservation inscription@confrériedu frankstein.fr Circuit ludique à la découverte du village et de son Grand Cru +33 6 33 46 14 80 La Confrérie des Bienheureux vous présentera le Grand Cru Frankstein au cours d’une promenade ludique en famille à travers les caves des vignerons. Venez découvrir les caves des vignerons, le vignoble de Dambach-la-Ville et déguster nos vins du Grand Cru Frankstein, nous avons concocté pour vous un circuit ludique et familial, départ libre de 14h à 16h30. Repas à midi sur réservation inscription@confrériedu frankstein.fr Dambach-la-Ville

