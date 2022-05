Pierres En Lumièresà Chicheboville Parking chapelle Route de Billy D232

Vendredi 20 Mai 20H : Concert avec le groupe Barouf Orkestar (Musiques de l’Est). 22H : Mise en lumières colorisées des extérieurs. Nuit du Samedi 21 Mai : Mise en lumières.

Vendredi 20 Mai 20H : Concert avec le groupe Barouf Orkestar (Musiques de l'Est). 22H : Mise en lumières colorisées des extérieurs. Nuit du Samedi 21 Mai : Mise en lumières. Parking chapelle Route de Billy D232 14456,MOULT-CHICHEBOVILLE

