2022-05-20 – 2022-05-20

Vendredi 20 Mai 20H : Concert avec le groupe Barouf Orkestar (Musiques de l'Est). 22H : Mise en lumières colorisées des extérieurs. Nuit du Samedi 21 Mai : Mise en lumières. chapelledebeneauville@gmail.com +33 6 31 61 80 05

