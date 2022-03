Pierres en Lumières > Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

Manche

Pierres en Lumières > Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery Ducey-Les Chéris, 21 mai 2022, Ducey-Les Chéris. Pierres en Lumières > Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery Ducey 4 rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris

2022-05-21 – 2022-05-21 Ducey 4 rue du Général Leclerc

Ducey-Les Chéris Manche Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery. Il est doté d’une architecture caractéristique des constructions sous Louis XIII.

L’intérieur meublé renferme un escalier monumental, des plafonds remarquablement conservés et des cheminées richement décorées, reflétant l’ambition d’un puissant seigneur protestant.

Rendez-vous à 20h30 dans le parc du château. Entrée Gratuite.

Réservation : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery. Il est doté d’une architecture caractéristique des constructions sous Louis XIII.

L’intérieur meublé renferme un escalier monumental, des plafonds remarquablement conservés et… duceycode@gmail.com +33 2 33 60 21 53 http://www.ducey-code.com/ Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery. Il est doté d’une architecture caractéristique des constructions sous Louis XIII.

L’intérieur meublé renferme un escalier monumental, des plafonds remarquablement conservés et des cheminées richement décorées, reflétant l’ambition d’un puissant seigneur protestant.

Rendez-vous à 20h30 dans le parc du château. Entrée Gratuite.

Réservation : https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ Ducey 4 rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris, Manche Autres Lieu Ducey-Les Chéris Adresse Ducey 4 rue du Général Leclerc Ville Ducey-Les Chéris lieuville Ducey 4 rue du Général Leclerc Ducey-Les Chéris Departement Manche

Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ducey-les-cheris/

Pierres en Lumières > Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery Ducey-Les Chéris 2022-05-21 was last modified: by Pierres en Lumières > Visite commentée nocturne du grand pavillon du château des Montgommery Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris 21 mai 2022 Ducey-Les-Chéris manche

Ducey-Les Chéris Manche