Pierres en Lumières > Visite commentée de l’église Kairon Saint-Pair-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières > Visite commentée de l’église Kairon Saint-Pair-sur-Mer Manche

Venez découvrir l’histoire et l’architecture de l’église de Kairon en nocturne.

Visite commentée ouverte à tous.

« L’église de Kairon existait probablement avant les invasions barbares, sous la forme d’un ermitage puis d’une chapelle. Dénommée Notre-Dame du Petit Monastère , elle se situait sur la colline des Monceaux. Détruite, au Xe siècle, elle est reconstruite à son emplacement actuel au XIIe siècle, enclavée dans le centre bourg et à l’abri des vents dominants. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18

Kairon Bourg de Kairon

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie officeculturel@saintpairsurmer.fr

