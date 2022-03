Pierres en Lumières > Viaduc Fermanville Fermanville Catégories d’évènement: Fermanville

Manche

Pierres en Lumières > Viaduc Fermanville, 21 mai 2022, Fermanville. Pierres en Lumières > Viaduc Fermanville

2022-05-21 22:00:00 22:00:00 – 2022-05-21

Fermanville Manche Fermanville Mise en valeur du site de la Vallée des Moulins et de son viaduc unique en Cotentin avec comme point d’orgue un feu d’artifice tiré de ce monument ferroviaire. Gratuit.

