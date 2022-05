Pierres en lumières Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime L’église de Veulettes-sur-Mer est mentionnée dans un document datant de 1044. Sa nef, ses collatéraux et son clocher ont été construits au 12e siècle, le chœur datant quant à lui de la première moitié du 13e siècle. Des agrandissements ont lieu au 17e siècle, avec l’ajout de la chapelle nord. Détruits au 18e siècle, les collatéraux sont reconstruits entre 1891 à 1896 sous la direction de l’architecte Lucien Lefort.

Visite guidée de l’église St Valery, illumination de l’église par des jets de lumières et bougies.

L'église de Veulettes-sur-Mer est mentionnée dans un document datant de 1044. Sa nef, ses collatéraux et son clocher ont été construits au 12e siècle, le chœur datant quant à lui de la première moitié du 13e siècle. Des agrandissements ont lieu au 17e siècle, avec l'ajout de la chapelle nord. Détruits au 18e siècle, les collatéraux sont reconstruits entre 1891 à 1896 sous la direction de l'architecte Lucien Lefort.

Visite guidée de l'église St Valery, illumination de l'église par des jets de lumières et bougies.

De 20h à minuit. Entrée libre

