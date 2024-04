Pierres en lumières un Duo de Choeur à l’église de Lion sur mer Place des victimes du 2 juillet 1944 Lion-sur-Mer, samedi 18 mai 2024.

Pierres en lumières un Duo de Choeur à l’église de Lion sur mer Place des victimes du 2 juillet 1944 Lion-sur-Mer Calvados

Arthur Glo (24 ans) à la guitare classique et Cléopâtre Boidin (25 ans) à la flûte traversière sont les invités de l’Association pour la Sauvegarde de l’église de Lion sur mer, à l’occasion de Pierres en lumières.

Ils se rencontrent au cours de leurs études au Pont Supérieur de Rennes, un des quinze établissements d’enseignement supérieur de spectacle vivant en France.

Très vite, leur désir commun d’explorer le répertoire pour flûte et guitare, de la musique baroque à la création contemporaine, en passant par les répertoires de musiques traditionnelles, les incite à former un duo.

Leur programme dans le cadre de Pierres en lumières présente des pièces originales et des transcriptions autour de musiques d’influences latines et sud-américaines. Cléopâtre et Arthur jettent un pont entre la culture classique et la musique traditionnelle latino en interprétant des pièces majeures du répertoire argentin, espagnol et cubain, à la flûte traversière et à la guitare classique. Avec un répertoire qui convoque la vie, l’amour et l’espérance, de Astor Piazzolla à Carlos Aguirre, en passant par Antonio Ruiz Pipo et Laurent Boutros, ils nous convient à un voyage au cœur du métissage musical qui relie l’Amérique du sud à l’Europe, où les influences de Stravinsky et de Bartók (Antonio Ruiz Pipo), et de Nadia Boulanger (Astor Piazzolla) ne sont jamais loin.

ProgrammeAmasia, Laurent Boutros (Argentine)Jarcias, Antonio Ruiz Pipo (Espagne)Histoire du Tango plusieurs pièces de Astor Piazzolla (Argentine)From Within, Michel Camilo (Cuba)Milonga Gris, Carlos Aguirre (Argentine)

Les bénévoles de l’association accueilleront le public dès 20h30 pour une visite libre de l’église avant le concert prévu à 21h00.

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Place des victimes du 2 juillet 1944 Eglise Saint-Pierre

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie valmarion75@gmail.com

